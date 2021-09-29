الوطنية لحقوق الإنسان تطالب حكومة الدبيبة بمعرفة مصير الناشط المختطف عماد الحاراتي

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، إنها تتابع بقلق المعلومات التي تؤكد نبأ اختطاف رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب عماد الحاراتي وذلك بعد اقتحام مقر الرابطة في بن عاشور بوسط مدينة طرابلس من قبل مسلحين ملثمين واقتياده إلى مكان مجهول ، مساء يوم الأحد الماضي 26 سبتمبر الجارى ،ولازال مصيره مجهول إلى الآن_ وفقا لبيان اللجنة.

وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها لواقعة الاختطاف والإخفاء القسري الذي طال الناشط عماد الحاراتي ، مستنكرة تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف ، والذي يمثل إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان ، ولحق حرية الرأي والتعبير_ حسب البيان.

وتأتي عملية الاختطاف بعد ساعات من دعوة الحاراتي لوقفة أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما أعربت اللجنة ، عن استنكارها حيال تصاعد حالات التعدي على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وعرقلة العملية الإنتخابية ، مما يهدد العملية السياسية وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي والسياسي و الوصول للاستحقاق الانتخابي وإجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل .

وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة ومكتب النائب العام ، ومكتب المحامي العام طرابلس بفتح تحقيق شامل في الواقعة والتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لضمان الإفراج عنه وتحميل الخاطفين مسؤولية سلامته .

وحثت اللجنة الوطنية ، السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالنشطاء والفاعلين، كما طالبت بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النشطاء المدنيين ، وتحمل اللجنة السلطات المختصة، مسؤوليتها القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماتها اتجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة المواطنين وأمنهم بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص .

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