الأفريكوم تؤكد مواصلة دعمها لضمان إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر

أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، مواصلة دعمها للجهود الدبلوماسية للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا في ديسمبر المقبل.

وجددت الأفريكوم في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، دعمها لعملية المصالحة الوطنية في ليبيا التي تيسرها الأمم المتحدة وانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وصدر هذا البيان عقب الزيارة التي أجراها قائد قيادة “أفريكوم” الجنرال بالجيش الأمريكي ستيفن تاونسند اليوم إلى طرابلس، رفقة سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

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