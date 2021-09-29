وكيل وزارة النفط المستقيل: الوصول لإنتاج 1.6 مليون برميل يوميًّا يعتمد على الميزانية

قال وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار الذي قدم استقالة مفاجئة لحكومة الوحدة الوطنية، إن ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، ستضاعف جهودها لجذب تمويل دولي لتعزيز إنتاج الخام والغاز الذي عانى، خلال السنوات الأخيرة، الحرب والتخريب ونقص الاستثمار.

وأضاف «العبار» في مقابلة مع «غلوبال بلاتس» المهتمة بشؤون الطاقة، نشرت اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تضخ حاليًا نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام.

وأكد أن وزارة النفط والغاز تهدف إلى الوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميًّا بحلول ديسمبر، و1.6 مليون برميل يوميًّا في العام 2022، اعتمادًا على مقدار التمويل الحكومي الذي تتلقاه المؤسسة الوطنية للنفط.

واستطرد يقول إنه حتى «إذا تم الوصول إلى هذا الهدف، سيظل أقل بكثير من ذروة إنتاج النفط في ليبيا عند نحو 1.75 مليون برميل في اليوم في العام 2008».