بعد تجاهل “أفريكوم” للقاءه.. المكتب الاعلامي للمنفي ينشر تفاصيل اللقاء ولا يشير للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قائد القيادة ‏العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفن تاونسند، ‏وسط تجاهل من القيادة الأمريكية للقاء.‏

ورغم تجاهل “الأفريكوم” في بيانها الرسمي للقاء المنفي، واكتفائها بالإشارة إلى لقائها مع ‏رئيس الحكومة المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء ‏اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أوضح المجلس الرئاسي، أن الجانبان بحثا سبل التعاون ‏الأمني والعسكري المشترك، خاصة في سبل مكافحة الإرهاب ‏والجريمة المنظمة خاصة في مناطق الجنوب الليبي.‏

ووفق الرئاسي، بحث الطرفان أيضا ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ‏الأراضي الليبية والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.‏

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