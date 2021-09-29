بعد تجاهل “أفريكوم” للقاءه.. المكتب الاعلامي للمنفي ينشر تفاصيل اللقاء ولا يشير للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفن تاونسند، وسط تجاهل من القيادة الأمريكية للقاء.
ورغم تجاهل “الأفريكوم” في بيانها الرسمي للقاء المنفي، واكتفائها بالإشارة إلى لقائها مع رئيس الحكومة المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أوضح المجلس الرئاسي، أن الجانبان بحثا سبل التعاون الأمني والعسكري المشترك، خاصة في سبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة في مناطق الجنوب الليبي.
ووفق الرئاسي، بحث الطرفان أيضا ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.
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