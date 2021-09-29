مركز بنغازي الطبي: إسعاف 25 حالة مصابة بتسمم غير معروف مصدره في القوراشة

صرحت مدير إدارة الخدمات الطبية بمركز بنغازي الطبي الدكتورة فدوى فرطاس بأنه جرى استقبال حالات بقسم الطوارئ مصابة بتسمم غاز في منطقة القوارشة غير معروفة المصدر ونوعية الغاز.

وأوضحت فرطاس في إيجاز للمركز على “فيسبوك” رصدته “الساعة 24″، أن الحالات تنوعت ما بين أطفال ونساء ورجال وكبار السن وكانوا في حالة سيئة جداً بانقطاع التنفس بشكل كامل.

وأشارت مدير إدارة الخدمات الطبية إلى أنه تم إسعاف المصابين بقسم الطوارئ وإعطائهم العلاج اللازم لتوسيع الشعب الهوائية حتى يتمكنوا من التنفس.

وتابعت فرطاس: “قدمنا لهم جميع الإسعافات والأدوية وصور الأشعة “X_rey” بحضور جميع الأطباء والأطقم الطبية المساعدة الذين قامو بعملهم على أكمل وجه”.

ولفتت إلى أن عدد المصابين كان أكثر من 25 حالة ، بالإضافة إلى إسعاف الجهات التي قامت بإسعافهم ، وتم تجهيز دور خاص بالبرج الأول لجميع الحالات المصابة واستكمال إجراءات الدخول لهم في قسم الإيواء للملاحظه خلال 24 ساعة لاستكمال باقي علاجهم الطبي.

وتقدمت مدير إدارة الخدمات الطبية بالشكر إلى الأطقم الطبية والطبية المساعدة وجهاز الظواهر السلبية والأجهزة الأمنية الأخرى والعناصر التسييرية على كل الجهود المبذولة.