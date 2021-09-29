الخارجية الروسية تبحث الوضع في ليبيا مع مبعوث الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ناقش الوضع العسكري السياسي في ليبيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.

وجاء في البيان “جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الحالي في ليبيا، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين”.

كما ناقش الطرفان مختلف جوانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم بقيادة كوبيش في ليبيا، بما في ذلك في سياق النظر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مسألة تمديد تفويضها.