اوحيدة: من المستبعد أن يتمكن الرئاسي من خلق توافق بين مجلسي الدولة والنواب

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن يتمكن المجلس الرئاسي من خلق توافق بين مجلسي الدولة والنواب لأنه خارج اختصاصه، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي اختصاصه خارطة الطريق، أما فيما يتعلق بالخلافات بين مجلس الدولة و النواب فيفترض أن يتم حلها ضمن “حوار ال 75″؛ لأن الطرفين متمثلين فيه ومعهم أطراف أخرى قد تكون شاهدًا وسيطًا أو أطراف صراع.

اوحيدة لفت إلى أنه من المفترض أن يضم الملتقى الجميع وتحل فيه الخلافات، معتبرًا أن أي طرف كان يحل أي معضلة في ليبيا مرحب به، لكن المجلس الرئاسي هو إفراز من إفرازات الـ 75 والحوار السياسي، والذي يضم أطراف الصراع الذي من المفترض أن مشاكلهم تحل داخل هذا الملتقى برعاية الأمم المتحدة.

وتابع: “يفترض عندما حدث الانسداد في الحوار ما بين مجلسي النواب والدولة في المناصب السيادية وقبلها حتى في التواصل لأي توافق، هو خرج علينا مقترح ال 75 وكملته البعثة والآن يفترض أن أي خلاف يحال داخل الـ 75”.

كما رأى أنه في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق وفشل ملتقى الحوار فإن المسؤولية ستكون مزدوجة، مضيفًا: “السلطه التنفيذية لو عكفت على اختصاصها في خارطة الطريق ونفذته لكانت حلت المشكلة كليًا، وربما يبقى لدينا مشكلة قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية التي نجد لها حلًا بطريقة أو بأخرى”.

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