شلوف: جماعة الإخوان تهدد سلامة الانتخابات

توقع رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات، جمال ‏شلوف، توظيف الإخوان لهشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وإثارة المخاوف الدولية حول سلامة إجراء الانتخابات.

وأشار شلوف، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إلى إمكانية بدء حلقة جديدة من مسلسل صراع المليشيات المسلحة بالغرب الليبي، قائلا: “قد يحاولون الاحتكاك بالجيش الوطني، وإن كانت تلك الخطوة لن تتم إلا بمباركة تركية”.

وحذر من ‏الدعوات التي أطلقتها قيادات منتمية ومقربة من تنظيم الإخوان، كرئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” خالد المشري، وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الرزاق العرادي، وروجوا فيها لمشروعية الانقلاب على نتائج الانتخابات المقبلة.

وأضاف: “القصة ليست أن لدى التنظيم اعتراضات على قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، فقانون انتخابات 2014م لم يكن مطعوناً بشرعيته من جهتهم، ومع ذلك انقلبوا على نتائجها بقوة السلاح، عندما أظهرت تقدم غيرهم، وبعد ذلك تقدموا بشكوى للمحكمة الدستورية”.

وأوضح أن جماعة الإخوان تتخوف من نتائج أي استحقاق، وتريد مقدما ضمان فوزهم فقط، متابعا: “عدم إقدام أعضاء التنظيم على إثارة أي توترات في أعقاب تراجعاتهم، وهزائمهم الانتخابية ليس بسبب ابتعادهم عن خيار الصدام، وإنما لقوة المؤسسة الأمنية بدول الجوار، وعزوف الشارع هناك عن تأييدهم”.

ومن المتوقع أن تؤثر الهزيمة التي لحقت بحزب “العدالة والتنمية”، الذراع السياسية لإخوان المغرب في الانتخابات التشريعية الماضية، ومن قبلها تراجع حركة النهضة عن مواقع اتخاذ القرار في تونس، سلبا على دور التنظيم في ليبيا، ما قد يدفعه إلى الدخول في تحالفات لاقتناص أكبر المكاسب.

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