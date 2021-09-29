اليوم.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع الرئيس المصري سبل دعم الانتخابات الليبية

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه من المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الأربعاء.

وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحثان الأوضاع في ليبيا والتوترات مع إثيوبيا، وكذلك الدور المصري في الحفاظ على السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن سوليفان سيتوجه إلى مصر لمناقشة دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي في القرن الأفريقي بما في ذلك قضية سد النهضة.

وقال البيت الأبيض إن “سوليفان سيسافر برفقة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى القاهرة، لعقد اجتماعات رسمية غدا”.

وأكد البيان أن “الوفد الأمريكي سيناقش مع المسؤولين المصريين دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي، بما في ذلك في القرن الأفريقي”.

وسيناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي، دور مصر في تعزيز الأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وزار سوليفان السعودية والإمارات هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج ومبعوث الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.