القبض على مسرّبي الغاز السام في بنغازي

تمكنت عناصر قسم التحريات في مدينة بنغازي من إلقاء القبض على المتهمين بقضية تسرّب الغاز السام في منطقة “القوارشة”، ممّا أدى إلى تسمّم عددٍ من المواطنين بينهم أطفال.

وبعد التحقيق مع المتهمين، تبين أن الأول وهو ليبي الجنسية، قد اشترى أنبوبة كلور مسروقة من حارس في مصنع البيارة، وقام ببيعها إلى المتهم الثاني، وهو صاحب معمل خردة يحمل الجنسية المصرية.

وأظهرت التحريات تعريض الأنبوبة لدرجات حرارةٍ عاليةٍ؛ ممّا تسبّب في تسرب الغاز السام، الذي أدى إلى حالات تسمّم وإغماء لعدد من المواطنين القاطنين في المنطقة، وهو ما استدعى إسعافهم.

وتم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة، بعد تدوين اعترافاتهم.

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