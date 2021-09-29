أمغيب: أدعو مؤيدي المرتزقة الأتراك للإسراع في حجز مقاعدهم في الطيران من الآن

دعا سعد أمغيب، عضو مجلس النواب، من وصفهم بالعملاء الذين طالبوا ببقاء المرتزقة التابعين لتركيا بالبقاء في ليبيا، إلى أن الإسراع في حجز مقاعد الطيران للإلحاق بهؤلاء المرتزقة بعد رحيلهم.

وتساءل «امغيب»، في منشور له عبر فيسبوك، «عن مصير العقود والوعود والقرارت التي أطلقها رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة بعد زيارة الأمريكان اليوم».

وعبر عن استغرابه، قائلا: «أستغرب من صمت الرئيس التركي أردوغان وعدم رده على الرسائل الأمريكية وتوضيح ما موقفه منها وتبرير أسباب خروج قواته ومرتزقته من ليبيا في هذا الوقت وهو الذي كان يردد في كل مناسبة (وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وبناءاً على اتفاقيات تعاون عسكري، وأن تركيا لن تخرج قريباً من البلدان التي توجد فيها قواتها كليبيا وسوريا».

وقال «رسالتي إلى كل العملاء الذين طالبوا ببقاء المرتزقة والقوات التركية فوق أرضنا، وانفقوا أموال الشعب في دفع الرواتب لهم أن يسارعوا في مقاعدهم من الآن في إحدى الطائرات التي سوف تنقل المرتزقة إلى بلدانهم حتى لا يجدوا انفسهم معلقين بعجلات الطائرات بين السماء والأرض كما حدث مع بعض الأفغان في مطار كابل».