واشنطن: ملتزمون بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – صدر عن السفارة الأميركية في ليبيا بيان صحفي بعد اجتماع مشترك ضم لجنة الـ10 العسكرية المشتركة وفريق عمل أميركي.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد وصف هذا الاجتماع الذي شارك فيه قائد قوة أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفير واشنطن فيها ريتشارد نورلاند بخطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين لا سيما في المجال الأمني.

وأضاف البيان إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية.

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