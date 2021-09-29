مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور القاهرة لمناقشة الانتخابات الليبية

كشف البيت الأبيض، عن زيارة يجريها، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، إلى منطقة الشرق الأوسط، يزور فيها القاهرة لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين، حول قضايا حقوق الإنسان، والتحضير للانتخابات الليبية، وملفات أخرى، بينها العلاقات “الإسرائيلية الفلسطينية”.

ومن المتوقّع أن يعقد مبعوث الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، اجتماعاتٍ موسعةً في القاهرة، ترتكز على تأكيد الدعم الدولي والإقليمي، الحاصل هذه الفترة، لدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، والضغط على الأطراف المتورّطة في الصراع الليبي؛ لسحب قواتها والمرتزقة الأجانب، على حدٍّ سواء.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد وافقت، مساء أمس، على قانون دعم الاستقرار في ليبيا بصيغته المعدلة التي تم طرحها في جلسة اللجنة الأسبوع الماضي، وتتضمن بنود القانون تقديم تقارير خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، حول طبيعة الدور الذي تقوم به دول عدة عبر تدخلاتها في ليبيا.

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