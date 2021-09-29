بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس أجواء خريفية على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء اليوم ويوم الغد خاصة على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 31) مْ على أغلب المناطق، وتسجل تراجع بداية من يوم الغد، خاصة فترة الليل على المناطق الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى الخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34- 38) مْ وتسجل تراجع يوم الغد على مناطق غدامس – الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 35) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:54).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00).