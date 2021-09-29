الحاجي: الانتخابات المقبلة مزوّرة وعلى «تريس البركان» استخدام سلاحهم لتطهير العاصمة

زعم الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن الانتخابات المقبلة، سوف تكون مزوّرة، مطالبا من وصفهم بـ«تريس البركان» باستخدام سلاحهم لتطهير العاصمة، ومؤسساتها من ” العرر الفاسدة” وفقا لتعبيره.

وقال الحاجي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يا تريس الحديد «البركان». لا قيمة لهذا الحديد ما لم يلجم «أشباه الرجال»؛ «خدم مجرم الحرب حفتر» من داخل طرابلس ويأتمرون بأوامر «المجرم الخائن عقيلة صالح»”، على حد وصفه.

وأضاف “يعملون بتوجيهاته ويروجون لسياساته التي تقود لمشاركته بالانتخابات والتي ستكون مزورة؛ تمكنه من الوصول إلى السلطة وبعدها والله ما حل لها إلا بالقضاء على كل من له دور في ثورة فبراير وأخصّ الانتقام من المدن الثائرة”، بحسب ادعائه.

وتابع “مستعدون لتحمل مسئولية السلاح لتطهير العاصمة ومؤسساتها من العرر الفاسدة”.