الارصاد: كتلة هوائية باردة وتراجع جديد لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 29/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير تشهد الاجواء كتلة هوائية باردة نسبياً مع رياح شمالية تساهم في تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، حيث الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين (26 – 31) مْ، وتسجـل على معظم مناطق الوسط والجنوب مابيـن(32 – 37) مْ.

وبحسب التقرير تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الجبل الاخضر والخليج يتخللها سقوط امطار متفرقة، و تشمل تدريجيا بداية من مساء هذا اليوم بعض مناطق الساحل الغربى خاصة من مصراتة إلى سرت.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم الغد على أغلب مناطق ويكون ملحوظ فترة الليل على المناطق الجبلية.