“العفو الدولية” ترحب بتصويت الكونغرس على قانون استقرار ليبيا

رحبت منظمة العفو الدولية، باعتماد مجلس النواب الأمريكي، تشريع ” استقرار ليبيا”، لفرض عقوباتٍ، ومنع إصدار تأشيرات للأفراد والجماعات المُهدِّدة للسلم وحقوق الإنسان في ليبيا.

وذكرت المنظمة، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، إنَّ القرار يأتي بعد معاناة عايشها الليبيون، على مدى سنوات جراء وطأة الصراع المسلح، وانعدام الأمن، وكثرة الانتهاكات، واصفةً قرار الكونغرس، في هذا التوقيت بـ”الحاسم” لدعم الحقوق في ليبيا، والمساعدة على إعادة البناء.

وطالبت “العفو الدولية” مجلس الشيوخ الأمريكي بإصدار القوانين المصاحبة للقرار، وعلى وجه السرعة، وذلك عن طريق السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بحسب تغريدة المنظمة.

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