“بوقعيقيص”: أطالب بأن يكون عمر «العروس» 18 سنة فما فوق للحصول على منحة الزواج

ناشدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، رئاسة مجلس الوزراء، بتعديل قرار منحة الزواج من خلال إضافة نص واحد فقط.

وأضافت «بوقعيقيص» في منشور عبر حسابها على فيسبوك، أن هذا النص هو أن ” يشترط للحصول على هذه المنحة أن يكون عمر العروس ثمانية عشر عاما وما فوق”.

وأردفت؛ “من شأن إضافة هذا التعديل إنهاء ظاهرة تزويج القاصرات”، معقبة؛ “فلقد رأيت اليوم في المحكمة أباء يحضرون طفلات في عمر الثانية عشر ربيعا طالبين الحصول على إذن التزويج”.

وأوضحت «بوقعيقيص» أنه “في هذا التعديل تخفيف للعبء الملقى على كاهل القضاة ورفع الضيم عن طفولة بريئة يقصفها طمع ولي أمر جائر”.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أطلقت منحة الزواج في الخامس من شهر سبتمبر الجاري، وتستهدف المنحة 50 ألفا من الشباب والشابات، ممن يعقدوا قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021، بقيمة 40 ألف دينار (8.85 آلاف دولار) لكل زيجة (مناصفة بين الشاب والفتاة).

وحدد صندوق دعم الزواج الاشتراطات الخاصة بالحصول على المنحة، وأهمها أن يكون عقد القران مسجلا بمنظومة السجل المدني، مع الحصول على رقم قيد جديد. ولا تغطي المبادرة عقد قران الليبي من مواطنة أجنبية أو العكس. كما اشترطت أن يكون الزواج هو الأول للزوج.