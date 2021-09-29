تحليق طائرة مراقبة تابعة للناتو فوق الأجواء الليبية

رصد موقع Itamilradar إقلاع طائرة دون طيار من طراز Northrop Grumman RQ-4D Phoenix تابعة لحلف الناتو، صباح اليوم في تمام الثامنة صباحاً، من مطار “سيغونيلا” في صقلية الإيطالية.

وتوجهت الطائرة جنوباً نحو ليبيا في مهمة مراقبة في الأجواء الليبية، وبقيت مرئيةً على أجهزة الرادار حتى دخولها المجال الجوي الليبي، حيث قامت، وكما جرت العادة، بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

وتشهد الأجواء الليبية حركة طائرات مكثفةً، في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد الجسر التركي الجوي المسيّر من القواعد التركية إلى الغرب الليبي، وعمليات التحليق الروسية الاستطلاعية المتكررة، إضافةً إلى المهام الرقابية التي ينفذها الناتو بشكل دوري.

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