قسم التحريات بمديرية أمن بنغــازي يتمكن من القبض على الأشخاص المتهمين بتسرب غاز الكلور السام في القوارشة 

بنغازي 29 سبتمبر 2021 (وال) _ تمكن عناصر قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من القبض على الأشخاص المتهمين في تسرب الغاز السام بمنطقة القوارشة والمناطق المحيطة بها، مما تسبب في تسمم عشرات العائلات من الغاز.

وأعلن القسم تكليف 4 دوريات أمنية في الفترة المسائية بالبحث والتحري عن المعلومة، لافتاً إلى أنه تم القبض على المتهمين أحدهما ليبي (صاحب معمل الخردة) والآخر مصري (من قام بشراء الأنبوبة من عامل الحراسة بمصنع البيارة داخل منطقة المشروع).

وأشار القسم إلى أنه خلال التحقيق مع المتهمين من قبل قسم التحقيق بمركز شرطة القوارشة عقب القبض عليهم، تبين أنهم قاموا بالخطأ بتسريب غاز الكلور من إحدى الأنابيب بعد تعريضها لدرجات حرارة عالية، والتي تم شرائها من أحد بائعي الخردة بالمدينة دون أن يدركوا خطورتها.

ووفقا لمكتب إعلام مديرية الأمن، فإنه تبين خلال التحقيق أن الأنبوبة مسروقة من داخل مصنع البيارة الكيماوي بمنطقة المشروع، وتم بيعها للمتهم المصري لاستخدمها في معمل الخردة الذي يعمل به.

وأشار المكتب إلى أن التسرب تسبب في حالات تسمم وإغماء لبعض المواطنين بحوالي 35 حالة إصابة نقلت للمصاحات العامة والخاصة ببنغازي، خاصة المنازل القريبة من معامل الخردة بالمنطقة الصناعية بالقوارشة. (وال _ بنغازي ) ا م

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