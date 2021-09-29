“الصوصاع”: اجتماعنا مع الوفد الأمريكي “إيجابي”.. وأكدنا على سحب المرتزقة

خاص | 218

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق فرج الصوصاع: اجتماع اللجنة يوم أمس في العاصمة طرابلس مع السفير الأمريكي وقائد القوات الأمريكية في أفريقيا؛ كان إيجابياً.

وأضاف في تصريح لـ”218″، أن الاجتماع تطرق، بشكل مباشر، إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة كافة، من الأراضي الليبية، والتأكيد على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام.

وأشار عضو اللجنة إلى أن المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند، أكد ضغط واشنطن؛ لإخراج المرتزقة، مثمناً، في الوقت ذاته، دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية جنوبي البلاد.

وذكر “الصوصاع”، أن خليفة حفتر، أمر قبل تسليم مهامه، قائداً عاماً للجيش، بسحب قوات عسكرية من مدينة سرت، كبادرة حسن نية؛ لتعزيز الثقة والمضيّ قدمًا باتجاه حلحلة الإشكالات الأمنية كافة.

يُشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة، طالبت خلال اجتماعها مع الوفد الأمريكي، بتواجد مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر 2020.

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