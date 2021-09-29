الدولار يواصل صعوده أمام الدينار في السوق الموازية

واصل سعر صرف الدولار صعوده أمام العملة الليبية في السوق الموازية لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل الأربعاء، 4.89 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، بفارق 4 قروش.

وحافظ اليورو على مستوى 5.56 دينار، الذي سجله أمس، كما بقي الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، فقد استقرت عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجل 1.75 دينار ليبي.

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