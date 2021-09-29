“التضامن الاجتماعي” يساهم في اتفاقية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

وقع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، اتفاقية تعاون مشترك، مع صندوق التضامن الاجتماعي، برعاية وزارة الاقتصاد.

وتتضمن الاتفاقية تفعيل برامج الإسناد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع سياسات وخطط مشتركة بين الطرفيْن؛ لتحقيق هذه الغاية.

وجاء التعاون على خلفية ورشة عمل، نُظمّت حول أمن المعلومات، واحتوت ست ورقات بحثية، بينها التعريف بأمن المعلومات وتجربة المصارف في مجالات عدة.

وشارك في هذه الورشة كلٌّ من وزير الاقتصاد والتجارة، مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعددٌ من المختصين في مجال أمن المعلومات.

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