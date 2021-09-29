“مكافحة الأمراض”: حملة مسوحات شاملة في بنغازي للحدّ من انتشار الوباء

أطلقت غرفة الطواري بديوان وزارة الصحة حملة مسوحات للمواطنين بالأماكن العامة والخاصة، في مدينة بنغازي؛ استجابةً لتوصيات قراءة الوضع الوبائي.

وأفاد مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أن عملية المسح الوبائي، تجري بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتواريّة، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

وتستمر الحملة لمدة سبعة أيام متواصلة، على أن تُحوّل نتائجها إلى مكتب تحليل البيانات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ لمعرفة الوضع الوبائي داخل المدينة.

وتعد هذه الخطوة، مكملةً لتوصيات مركز مكافحة الأمراض، بتكثيف اختبارات فيروس “كورونا”، بهدف الحدّ من انتشار الوباء.

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