تراجع ملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس “كورونا” في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339 ألفاً و269 حالةً، من بينها 175 حالةً حرجةً.

وكشف المركز، في بيانه رقم 521، عن تعافي 1.361 حالةً؛ ليرتفع إجمالي المتعافين 258 ألفاً و574 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 4.636 حالةً.

وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 15% في تراجعٍ لافتٍ مقارنةً بالأسابيع الأخيرة، وذلك بعد إجراء 4.566 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1.381.925 شخصاً، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 204.130 شخصاً.

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