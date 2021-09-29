تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القبة

أفادت إدارة الخدمات الصحية في القبة بتسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في البلدية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الإدارة في بيان لها، إن المختبر استلم 49 عينة، أظهرت النتائج سلبية 10 منها، ووجود 12 حالة اشتباه، بينما تماثل 6 مصابين للشفاء.

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