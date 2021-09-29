السيسي يبحث مع نائب رئيس جمهورية البرازيل تطورات الوضع في ليبيا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وأنطونيو باتريوتا السفير البرازيلي بالقاهرة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن نائب الرئيس البرازيلي اطلع على آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، في ضوء الدور المحوري لمصر في المنطقة بقيادة السيسي، حيث تم تبادل وجهات النظر فيما يخص القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في كلٍ من ليبيا وتونس.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن نائب رئيس جمهورية البرازيل ثمن الجهود المصرية المستمرة للحفاظ على الأمن الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة.

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