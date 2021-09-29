مدير الخطوط التونسية: لدينا رغبة في عودة تسيير رحلاتنا من مطار مصراتة

أعلنت بلدية مصراتة، أن خطوط الطيران التونسية أبدت رغبتها في العودة لتسيير رحلاتها من مطار مصراتة الدولي .

وأوضحت البلدية، في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن تم عقد اجتماع أمس الثلاثاء، بمقر ديوان البلدية بالقصر البلدي، بمشاركة عميد و أعضاء المجلس البلدي و المدير الإقليمي للخطوط التونسية وعدد من المسؤولين بالخطوط التونسية.

ولفت البيان، إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع تخص عودة الخطوط التونسية لتسيير رحلاتها من و إلى مطار مصراتة .

ومن جانبه، أعرب المدير الإقليمي للخطوط التونسية عن الرغبة الكبيرة للخطوط التونسية في بدء التشغيل من مطار مصراتة في أقرب وقت ممكن فور انتهاء أعمال التجهيز لصالة المطار الجديدة و جدولة الرحلات بشكل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ‏الخطوط التونسية الجوية كانت قد أكدت إعادة تشغيل الخط الجوي انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري معيتيقة بطرابلس وبنينا في بنغازي ابتداء من 23 سبتمبر الماضي.

وأوضحت الشركة في إيجاز عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن الخط الجوي سيبدأ بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، مطالبة بالالتزام التام بالبروتوكول الصحي الذي جرى الاتفاق عليه بين البلدين. وجرى فتح المعابر الحدودية بين تونس وليبيا.

وشددت تونس على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مؤكدة أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.