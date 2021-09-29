عون: ليبيا في طريقها للاستقرار والعودة إلى القتال أمر غير مرجَّح

ليبيا – شجّع وزير النفط والغاز محمد عون الشركات الأجنبية، خاصة الأمريكية، على العودة إلى ليبيا، مضيفًا: “نحن بحاجة إلى الكثير من العمل لترقية منشآتنا النفطية وصيانتها”.

عون قال في مقابلة مع وكالة بلومبرج وفقًا لما نقلته منصة “فواصل”: إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عيّن مؤخرًا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة سيحاول إقناع شركات الطاقة بالاستثمار في ليبيا.

ولفت إلى أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا وتضخ حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، وتهدف إلى زيادة ذلك إلى ما بين 2 و2.5 مليون في غضون 6 سنوات.

وأشار إلى أن ليبيا في طريقها للاستقرار، والعودة إلى القتال أمر غير مرجَّح، مستبعدًا أنه ستكون هناك عمليات إغلاق كبيرة للنفط.

كما نوّه إلى أن الحكومة تريد تطوير احتياطيات البلاد النفطية المحتملة المتبقية، إذ ما زال هناك الكثير من المناطق غير المستكشفة في اليابسة والمتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية