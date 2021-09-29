وزير الداخلية: يجب بذل الجهد لتأمين منافذ الدولة الليبية

اجتمع وزير الداخلية خالد مازن الثلاثاء مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد عبدالكريم علي موسي ومعاونه عميد صلاح الدين الحريزي.

وتناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالمنافذ البرية والجوية والبحرية بالدولة، خاصةً منفذ راس اجدير الحدودي بعدما تم فتحه بالاتفاق مع الجانب التونسي وتسيير حركة تنقل المسافرين والبضائع بين البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الادارة ووضع الحلول العاجلة لها.

وأكد الوزير على أهمية بذل أقصى الجهود وتذليل الصعاب أمام منتسبي الإدارة للقيام بواجباتهم وذلك لأهمية خصوصية المهام التي تقوم بها الادارة في متابعة وتأمين المنافذ بالدولة الليبية.

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