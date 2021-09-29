وفد مصري يبحث في مطار معيتيقة آلية تنفيذ تسيير رحلات جوية إلى القاهرة

عقد اجتماع بين وفد الطيران المدني المصري، والجهات المعنية بالجانب الليبي، صباح اليوم الأربعاء، بمطار معيتيقة، لوضع آلية تطبيق الاتفاق الخاص بإعادة تسيير رحلات جوية مباشرة لمطار القاهرة من عدة مطارات ليبية.

وقال بيان صادر عن مصلحة المطارات: “يأتي ذلك، تنفيذاً للاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية والتي تم من خلالها الاتفاق على إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة لمطار القاهرة الدولي من المطارات الدولية الليبية بما فيها مطارات معيتيقة وبنينا ومصراته”.

وأضاف البيان “عُقد صباح اليوم بمطار معيتيقة الدولي اجتماع بين وفد الطيران المدني المصري والجهات المعنية من الجانب الليبي وذلك لمناقشة ووضع آلية لتطبيق الاتفاق وفق الاختصاصات المسندة للجهات المشغلة للمطار”.

وتابع “حضر الاجتماع من طرف مصلحة المطارات مدير عام المطار ومساعده ومدير إدارة المعايير بالمصلحة كذلك مدير مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني وممثلين عن شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية وبعض الجهات الأمنية”.