خلال زيارته إلى النيجر… الدبيبة يبحث مع بازوم هذه الملفات المشتركة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2021

استقبل الرئيس النيجري محمد بازوم اليوم الأربعاء في نيامي رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي يؤدي زيارة قصيرة تتناول عددا من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة.

وقال بازوم في الاجتماع المشترك إن بلاده تعتبر هذه الزيارة مهمة باعتبارها تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والنيجري التي يعتبر الإسلام أحد دعائمها، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مشكل الإرهاب الذي يضرب المنطقة بأكملها والفرصة مواتية لطرح مشروع مشترك لمواجهته.

وأضاف الرئيس النيجري أن علاقة بلاده بليبيا هي علاقة استراتيجية تجعل من ليبيا رغم ما تعانيه من مشاكل قادرة على مساعدة بلاده في ملفات الأمن بالنظر إلى المساحة الجغرافية التي تحتاج إمكانيات كبيرة لمواجهة المشاكل على الحدود، والاقتصاد من خلال انفتاح الاستثمارات الليبية القادرة على الدخول إلى النيجر التي تشهد نموا في مستويات مختلفة.

كما تطرق الرئيس النيجري إلى مشكلة الأمن على الحدود بين البلدين، آملا في إيجاد طريقة ناجعة تضمن مصالح النيجر وليبيا مؤكدا أن بلادها ليس لها علاقة بأي مجموعات مسلحة تقوم بعمليات داخل الأرض الليبية.

من جانبه عاد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تاريخ العلاقة بين البلدين التي يتداخل فيها التاريخي والثقافي والجغرافي والاجتماعي والاقتصادي بما يجعل تطوريها من الأولويات.

وقال الدبيبة الذي كان مرفوقا بوفد يضم وزراء ورجال أعمال، إن ليبيا على استعداد للتعاون مع النيجر في كل المستويات معتبرا أن العمل المشترك في ملفات الأمن والهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات تجعل الزيارة على غاية من الأهمية.

” style=”height: 513px;”>