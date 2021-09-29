إصابة أكثر من 25 شخصا بتسمم غاز غير معروف المصدر ببنغازي

قالت مديرة إدارة الخدمات الطبية، فدوى فرطاس، إنه تم استقبال أكثر من 25 حالة في قسم الطوارئ مصابة بتسمم غاز في منطقة القوارشة، وذكرت أن مصدر الغاز ونوعيته غير معروفين حتى اللحظة.

وأفاد مركز بنغازي الطبي في بيان، بأن فرطاس أكدت أن الحالات التي كانت من مختلف الفئات العمرية كانت بحالة سيئة جدا وتعرضت لانقطاع التنفس بشكل كامل، وعليه تم الإسعاف بقسم الطوارئ وإعطاء العلاج اللازم لتوسيع الشعب الهوائية.

وأشارت فرطاس إلى تجهيز دور خاص بالبرج الأول لجميع الحالات المصابة واستكمال إجراءات الدخول لهم في قسم الإيواء للملاحظة لمدة 24 ساعة لاستكمال العلاج الطبي.

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