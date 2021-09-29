دورة تدريبية لإعداد مراقبين للانتخابات المقبلة في بني وليد

انطلقت، اليوم الأربعاء، بقاعة التدريب في كلية التقنية الإلكترونية بني وليد، فعاليات الدورة التدريبية في مجال إعداد مراقبي العملية الانتخابية المقبلة.

وقال منسق التوعية والإعلام بمكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة تهدف إلى تدريب أعضاء من منظمات المجتمع المدني بالمدينة حول مراقبة الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر.

وأشار زبيدة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الاستعدادات التي يجريها مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد للاستحقاق الانتخابي المقبل، منوهًا إلى أن هناك عدة دورات أخرى ستستهدف الإعلاميين والمراقبين للانتخابات خلال الفترة المقبلة.

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