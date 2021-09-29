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“شكشك” يلتقي في إسطنبول مندوبي الشركات التركية المكلّفة بمشروعات جامعة طرابلس

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عُقدت في مقر القنصلية الليبية في إسطنبول، سلسلة اجتماعات مع الشركات التركية المُكلّفة بمشروعات جامعة طرابلس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، واللجنة المكلّفة بالتفاوض، ورؤساء الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار اختصاصات ديوان المحاسبة، للوقوف على أسباب تعثر المشروعات بالجامعة، ومناقشة إمكانية استئناف الشركات لعملها في المشروعات المتوقفة.

وشجّع “شكشك” الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الليبية، على تكوين شراكة حقيقية مع الحكومة التي رصدت جزءاً كبيراً من الميزانية لصالح مشروعات جامعة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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