الأولى عربيا في هذا المنصب.. تكليف نجلاء بودن برئاسة حكومة تونس

كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

ونجلاء بودن حرم رمضان هي أستاذ تعليم عال بجامعة تونس مختصة في علم الجيولوجي وتشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وولدت بودن 1958 بولاية القيروان.

وشغلت بودن منذ سنة 2016 مهام رئيس وحدة تصرف حـسب الأهـداف لإنجـاز مـشروع إصـلاح التعلـيم العـالي بهـدف دعـم تـشغيلية خريجـي التعلـيم العـالي بـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتحصلت نجلاء بودن سنة 2016 على الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الثالث بعنوان قطاع التربية والعلم.

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