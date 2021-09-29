ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 September, 2021

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها لإصدار قانون دعم إستقرار ليبيا من قبل ‎مجلس النواب الأمريكي (HR 1228) من خلال تعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ، والعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

ويشكل قانون دعم إستقرار ليبيا دعم مهم لتعزيز حماية حقوق الإنسان ، وكما سيسهم في تعزيز ودعم جهود تحقيق الإستقرار والسلام في ليبيا ، فقد تحمل المدنيين في ليبيا على مدار عقد من الزمن وطأة الصراع وانعدام الأمن والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.