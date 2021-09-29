ليبيا
الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون دعم إستقرار ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
29 September, 2021
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها لإصدار قانون دعم إستقرار ليبيا من قبل مجلس النواب الأمريكي (HR 1228) من خلال تعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ، والعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.
ويشكل قانون دعم إستقرار ليبيا دعم مهم لتعزيز حماية حقوق الإنسان ، وكما سيسهم في تعزيز ودعم جهود تحقيق الإستقرار والسلام في ليبيا ، فقد تحمل المدنيين في ليبيا على مدار عقد من الزمن وطأة الصراع وانعدام الأمن والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
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