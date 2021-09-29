“عون” يرفض استقالة وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار

أكدت وزارة النفط والغاز اليوم الأربعاء نبأ تقديم وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار استقالته من وظيفته، بصفته وكيلاً للوزارة، دون الكشف عن أسبابها.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له أن الوزير محمد عون رفض قبول الاستقالة، وطالب العبار بالاستمرار في تأدية مهام وظيفته بصورة طبيعية، وممارسة مسؤولياته واختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة.

يُذكر أن وزارة النفط والغاز استُحدثت مؤخراً، ودخلت في خلاف حادّ مع المؤسسة الوطنية للنفط نتيجة تداخل الاختصاصات والتنافس على قيادة القطاع النفطي.

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