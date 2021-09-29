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“عون” يرفض استقالة وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة النفط والغاز اليوم الأربعاء نبأ تقديم وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار استقالته من وظيفته، بصفته وكيلاً للوزارة، دون الكشف عن أسبابها.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له أن الوزير محمد عون رفض قبول الاستقالة، وطالب العبار بالاستمرار في تأدية مهام وظيفته بصورة طبيعية، وممارسة مسؤولياته واختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة.

يُذكر أن وزارة النفط والغاز استُحدثت مؤخراً، ودخلت في خلاف حادّ مع المؤسسة الوطنية للنفط نتيجة تداخل الاختصاصات والتنافس على قيادة القطاع النفطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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