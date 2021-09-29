رئيس البعثة الأوروبية: نساند الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح اليوم الأربعاء 29-9-2021 بمكتبه في طربلس رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل ،ورئيسة قسم البرامج والعمليات في البعثة سندرا جوفيني لاستعراض أنشطة الاتحاد الأوروبي في مناطق الجنوب.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) .

وجدد (سابادل) تأكيده على مساندة الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار معرباً عن رغبته في الاستمرار نحو إنجاح المشاريع والبرامج التنموية المنفذة والمزمع تنفيذها المدة القادمة.

من جهته رحب نائب الحكومة بالزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد ،مشيراً للجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل في اتجاه الاستقرار، موكداً على أهمية أن يكون هناك أهمية قصوى للتركيز على برامج التنمية البشرية في الجنوب الليبي، وتجنب الشكل التقليدي للمساعدة في بناء مهاراتهم والاهتمام بالشباب ،وأهمية مراعاة تواجد دور المجالس التخصصية والخبراء والمتابعين من أبناء فزان عند دراسة وتقديم المبادرات. وفي الختام تم الاتفاق على أن يتم تشكيل فريق من مكتب النائب لتولي معام المتابعة و التنسيق مع بعثة الاتحاد ،تمهيدا لوضع الترتيبات والأولويات المناسبة لإستهداف المنطقة خلال الفترة القادمة.