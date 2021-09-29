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الخطوط التونسية تبحث استئناف رحلاتها عبر مطار مصراتة الدولي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدت الخطوط التونسية رغبتها في إعادة تسيير الرحلات الجوية، من مطار مصراتة الدولي وإليه.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير الإقليمي للخطوط التونسية مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، بحث خلالها الجانبان استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن، وجدولة الرحلات بشكل رسمي فور انتهاء أعمال التجهيز لصالة المطار الجديدة، وفق بيان بلدية مصراتة.

يُذكر أن الخطوط التونسية تُسيّر رحلاتها إلى مطاري معيتيقة وبنينا، وتسعى لتوسعة نشاطها في المطارات الليبية بعد استئناف رحلاتها لليبيا عقب الإيقاف المؤقت نتيجة التدابير التي اتُخذت للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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