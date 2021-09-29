ضمانا لقبول نتائج الانتخابات .. باريس تستضيف مؤتمرا حول ليبيا في نوفمبر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيرعى مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر القادم، هدفه قطع الطريق على من يحاول عرقلة الانتخابات وضمان قبول نتائجها.

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