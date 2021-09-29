«المنفي» لـ «الحصان»: يجب تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، محمد الحصان، آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي، وذلك للتباحث حول المهام المكلفة بها.

وذكر حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، على فيسبوك، في بيان، أن «المنفي» أكد خلال اللقاء، على “ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، لتمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، ولحماية المرافق الحيوية للدولة”.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن “تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي، تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، ومن شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرين على التغلب على خلافاتهم، والعمل معا لبناء دولة موحدة، ومستقرة، ومزدهرة”.