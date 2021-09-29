ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 September, 2021

دعا وزير النفط والغاز، محمد عون، شركات النفط الأجنبية، خاصة الأميركية منها، إلى العودة للبلاد والاستثمار فيها.

وأكد عون خلال تصريحات صحفية، على حاجة البلاد إلى الكثير من العمل لتطوير وصيانة المنشئات النفطية، لافتا إلى أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، حيث تضخ حوالي مليون وثلاثمئة ألف برميل يوميا، وتهدف إلى زيادة الإنتاج إلى ما بين مليونين ومليونين ونصف في غضون ست سنوات.