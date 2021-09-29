“مازن” يقف على سَير العمل بالمنافذ الحدودية

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عبد الكريم موسى، سَير العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بليبيا، خاصة منفذ رأس جدير الذي أُعيد افتتاحه مؤخراً بعد اتفاق مع الجانب التونسي.

وأكد “مازن” أهمية تيسير ظروف العمل أمام منتسبي الإدارة للقيام بواجباتهم، وذلك لخصوصية المهام التي تقوم بها الإدارة في تنفيذ وتأمين المنافذ بالدولة الليبية.

كما ناقش الطرفان الصعوبات التي تُواجه الإدارة العامة لأمن المنافذ، ووضع الحلول العاجلة لها.

يُشار إلى أن ليبيا وتونس اتفقتا خلال الشهر الجاري على استئناف حركة العبور بين البلدين من خلال المنافذ، بعد أن توقفت الحركة الجانبية بينهما بسبب الإجراءات الاحترازية، التي صاحبت الانتشار السريع لفيروس كورونا خلال المدة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية