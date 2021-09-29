امغيب يوجه رسالة لـ”العملاء”

أخبارليبيا24

وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب رسالة لمن أسماهم بـ”العملاء” الذين طالبوا ببقاء المرتزقة والقوات التركية فوق أرضنا.

وقال امغيب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”لدي رسالة إلى كل العملاء الذين طالبوا ببقاء المرتزقة والقوات التركية فوق أرضنا، وأنفقوا أموال الشعب في دفع الرواتب لهم !!”.

وتابع :”سارعوا واحجزوا مقاعدكم من الآن في إحدى الطائرات التي سوف تنقل المرتزقة إلى بلدانهم حتى لا تجدوا أنفسكم معلقين بعجلات الطائرات بين السماء والأرض كما حدث مع بعض الأفغان في مطار كابل”.

وتساءل عضو مجلس النواب عن مصير العقود والوعود والقرارات التي أطلقها رئيس حكومة تسيير الأعمال (المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة بعد زيارة الأمريكان.

وأضاف امغيب :”كما أستغرب في نفس الوقت صمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدم رده على الرسائل الأمريكية وتوضيح ما موقفه منها وتبرير أسباب خروج قواته ومرتزقته من ليبيا في هذا الوقت”.

ويواصل عضو مجلس النواب :”أردوغان لذي كان يردد في كل مناسبة ( وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وبناءً على اتفاقيات تعاون عسكري، وأن تركيا لن تخرج قريباً من البلدان التي توجد فيها قواتها ليبيا وسوريا !!”.

وكان الكونغرس الأمريكي، أصدر قانون الاستقرار في ليبيا، والذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا.

وأوضح الكونغرس أن القانون المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صوّت عليه 385 عضوا بـ”نعم”، مقابل 35 عضوا صوتوا بـ”لا”، في حين امتنع 12 عضوا آخرون عن التصويت.

وأكد الكونغرس الأمريكي عبر حسابه على “تويتر” أنه بموجب مشروع القانون، فإنه سيتم فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.

ولفت إلى أن المشروع ينص على الطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.