لجنة 5+5 تضع جدولا زمنيا لإخراج القوات الأجنبية بحضور أمريكي

المطالبات برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد تصدرت المواقف الدولية والمحلية، التي شددت على ضرورة إخراجهم والالتزام بوقف إطلاق النار، وهو ما أكدته أيضا الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية 5+5 الرامية لتحقيق الأمن في البلاد، والتي عقدت اجتماعا بوجود قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، وبعض الشخصيات الأخرى.
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قناة ليبيا
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