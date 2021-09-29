مجلس النواب: نستغرب التصريحات الصادرة عن مفوضية للانتخابات حول تقديمهم ما أسموها “ملاحظات فنية” وادعائهم قبول مجلس النواب بها

استغرب عدد من أعضاء مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن مفوضية للانتخابات حول تقديمهم ما أسموها “ملاحظات فنية” وادعائهم قبول مجلس النواب بها.

الأعضاء وعددهم 20 نائب، وفي بيان لهم، قالوا: “أن ما تم تقديمه هو تعديلات جوهرية على القانون الصادر عن البرلمان في سابقة خطيرة وهى تفويض المفوضية لنفسها بالتدخل في اختصاصات دستورية”.

وتابع: “ما تقوم به المفوضية لا يستقيم مع طبيعة المرحلة والوضع القانوني لمجلس الادارة الحالي للمفوضية وما يعتريه من نقص فى اعضائه واستقالة رئيسها السابق، ومجلس النواب لم يوافق وغير مطروح اصلاً حتى نقاش هذه التعديلات لأن القانون صدر في جلسة رسمية وتم ارساله الى المفوضية”.

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