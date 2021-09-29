العرفي: لا نعلم من طلب تدخل المرتزقة

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عدم علم النواب بطلب التدخل الأجنبي في ليبيا الذي جاء في تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف. العرفي، وفي تصريح له الأربعاء، قال إن أعضاء مجلس النواب لا يعلمون بوجود المرتزقة في البلاد، وإنهم لن يسمحوا بوجودهم لقتل الليبيين تحت أي ظرف، مشددا على ضرورة رفع الحصانة عن النواب المتورطين ومحاسبتهم في حال التأكد من صحة تصريح الدبلوماسية الروسية.
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صحيفة الساعة 24
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