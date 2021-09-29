ليبيا الان

العرفي: لا نعلم من طلب تدخل المرتزقة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عدم علم النواب بطلب التدخل الأجنبي في ليبيا الذي جاء في تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف. العرفي، وفي تصريح له الأربعاء، قال إن أعضاء مجلس النواب لا يعلمون بوجود المرتزقة في البلاد، وإنهم لن يسمحوا بوجودهم لقتل الليبيين تحت أي ظرف، مشددا على ضرورة رفع الحصانة عن النواب المتورطين ومحاسبتهم في حال التأكد من صحة تصريح الدبلوماسية الروسية.

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روسيا لافروف ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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