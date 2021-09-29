“الزناتي” يُرحّب بانضمام ليبيا لمركز “أوبسالا” للرصد الدوائي

عبّر وزير الصحة علي الزناتي عن سعادته بانضمام بلاده لمركز أوبسالا للرصد الدوائي، والذي يُعنى بمتابعة الأضرار الجانبية للأدوية.

وقال إن العضوية الدائمة لليبيا في هذا المركز ستجعلها في مصافّ الدول المتقدمة في مجال متابعة الآثار الجانبية للأدوية، على حدّ وصفه، مشيراً إلى أن العضوية ستُمكن ليبيا من تدريب العناصر الوطنية في مجال الصيدلة عموماً والصيدلة السريرية خصوصاً.

جدير بالذكر أن مركز أوبسالا (UMC) هو مركز مستقل لسلامة الأدوية والبحث العلمي، يعمل على جمع وتحليل البيانات من معظم البلدان حول العالم؛ للتأكد من وجود المعايير والأنظمة المناسبة لمنع الضرر غير الضروري للمرضى وضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية.

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