الرعاية الصحية طبرق يعلن تطعيم أكبر سيدتين ضد كورونا

أخبارليبيا24- خاص

قالت مشرف تطعيمات بلدية طبرق والمدير التنفيذي لحملة كورونا بمركز الرعاية الصحية طبرق ليلى الشيخ إن المركز قام بتقديم اللقاح ضد كورونا لأكبر سيدتين.

وأضافت الشيخ في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن السيدتين تبلغان من العمر 120 عاما وحالتهما الصحية جيدة.

وأشارت مشرف التطعيمات إلى أن عدد المطعمين في طبرق وصل لأكثر من 14 ألف مواطن والعزوف واضح من المواطنين تجاه تطعيمات كورونا.

وأوضح الشيخ أن التطعيمات متوفرة لدينا وهي تطعيمات سبوتنيك v الروسي الجرعة الأولى فقط وجرعتين من التطعيم الإنجليزي أسترازينيكا وجرعتين للتطعيم الصيني سينوفارم.

وأكدت المشرف أن التطعيمات آمنة ومهمة جدا والمطلوب التعاون من المواطنين والحضور إلى مراكز التطعيم التي تعمل بصفة يومية.

وذكرت الشيخ أن المطلوب هو أن يكون عمر المطعم أكثر من 18 عام، والرقم الوطني ورقم القيد ورقم جواز السفر ورقم الهاتف.

وأوضحت أن عدد مراكز التطعيم داخل المدينة 5 مراكز وهي المنارة وباب درنة والمختار والجهاد والمركز الطبي، وعدد 4 مراكز تطعيم خارج المدينة وهي مراكز كمبوت وقصر الجدي وبالخاثر وباب الزيتون.